"اجتماعية الشارقة" توصل الدواء لـ 1027 من كبار السن وأصحاب الهمم

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت إدارة الرعاية المنزلية التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حملة لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى منازل كبار السن وأصحاب الهمم لحمايتهم وذويهم من مراجعة المستشفيات أو المرافق الصحية خلال هذه الفترة، لتقليل فرص التقاط العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت خلود عبد الله آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية؛ أن هذه الحملة التي تنفذها دائرة الخدمات الاجتماعية، تعد واحدة من عدد من المبادرات الصحية والوقائية التي أطلقتها الدائرة خلال هذه الفترة ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى وقاية الحالات من المخاطر بخطوات استباقية، تضمن حماية مختلف فئات أفراد المجتمع، ولا سيما كبار السن والأطفال وذي المناعة الهشة.

وكشفت مدير إدارة الرعاية المنزلية؛ ان الحملة استمرت لمدة 5 أيام ، استفاد منها نحو 1072 فرداً من كبار السن وأصحاب الهمم من منتسبي الرعاية المنزلية، بتوصيل الادوية وخاصة لشهري "مارس" و"إبريل" القادم؛ فيما تم وضع خطة مستمرة لتوصيل الأدوية إلى منازل أصحابها خلال الأشهر القادمة بما يتوافق مع معايير حفظ الادوية.

وأشارت خلود آل علي؛ إلى أن فريق العمل القائم على مهمة توصيل الأدوية؛ لا تقتصر مهمتهم على التوصيل فقط، وإنما يقومون بتعريف المستفيدين كيفية استخدام الأدوية والجرعات والأوقات المحددة، وكيفية تخزين الأدوية وطرق حفظها ودرجات الحرارة المناسبة لها، علاوة على تقديم الإرشادات والاستشارات الوقائية وتوجيههم بكيفية قياس الضغط أو السكر، وكيفية اخذ جرعة الدواء وفق الموصى به، لضمان الحفاظ على سلامة كبار السن والفئات الضعيفة والقائمين على خدمتهم.

وأوضحت أن إدارة الرعاية المنزلية تتيح للراغبين في الحصول على خدمة الرعاية المنزلية التواصل على 8007080، أو عبر الموقع الإلكتروني https://sssd.shj.ae/، أو خدمة الواتساب عبر الرقم 065015995، وذلك وضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات متميزة تراعي ظروف واحتياجات مستفيديها من مختلف الفئات العمرية.