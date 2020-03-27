تقنين استخدام مركبات الأجرة عبر الطلب الهاتفي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن مواصلة حملات تعقيم كافة أسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل، عبر المدن والطرق الداخلية بشكل يومي، والمكونة من 850 مركبة أجرة، و21 حافلة، مشيرة إلى أن خدمة مركبات الاجرة ستقتصر خلال عطلة نهاية الاسبوع الجاري على الطلب عبر الهاتف للضرورة من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001700.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، ل "البيان" عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية ضمن برنامج "التعقيم الوطني" تقديم خدمات مركبات الأجرة خلال العطلة الأسبوعية من 26 - 29 مارس الجاري من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً عبر طلب الخدمة الهاتفية لمركز الاتصال بالهيئة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية المتبعة، وحرصاً من الهيئة على سلامة وصحة كافة المستخدمين لأسطولها المتنوع من وسائل النقل المتاحة والعاملين من السائقين.

وأشار إلى أن الهيئة أقرت العديد من الإجراءات الإدارية والتي تشمل تواجد فريق الطوارئ والأزمات في الهيئة على مدار الساعة خلال الأيام المخصصة لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني، والتنسيق الآني والمباشر مع فريق الطوارئ والأزمات برأس الخيمة، والتنسيق والتواصل المباشر مع فريق الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات للوقوف على أي مستجدات، بالإضافة لتوفير فريق دعم احتياطي للطوارئ.

وأكد البلوشي، تطبيق العديد من الإجراءات الإضافية والتي تمنح جلوس أي مستخدمة وعميل لمركبات الأجرة أو الليموزين في المقعد الأمامي وذلك اعتباراً من 26 مارس وحتى اشعار آخر، بالإضافة لتعقيم كافة مركبات الأجرة والحافلات والمحطة الرئيسية وجميع المرافق الخدمة التابعة للهيئة..

وأشار إلى أن الهيئة عززت خطط عملها وآليات تطبيقها لتواكب الفترة الحالية من أجل الحفاظ على سلامة العاملين في الهيئة والمستخدمين لمختلف أسطول وسائل النقل المقدمة للجمهور المستخدم من مختلف الفئات والجنسيات، من خلال تعقيم كافة مركبات الأجرة بشكل يومي، مع توثيق عمليات التعقيم، بعد كل رحلة عن طريق أجهزة حديثة ومواد معتمدة عالمياً، وتوفير أجهزة لكشف درجة حرارة كافة السائقين والعاملين على وسائل النقل بشكل يومي للتأكد من صحتهم والحفاظ على سلامتهم.