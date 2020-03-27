"خيرية الشارقة" ترصد 46 مليون درهم لمشاريع رمضان

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

رصدت جمعية الشارقة الخيرية لمشاريعها وحملتها الرمضانية 46 مليون درهم، ومن المتوقع أن يصل أعداد المستفيدين قرابة 735 ألف شخص ، وتأتي الحملة الرمضانية متضمنا عدة مشاريع ' وهي إفطار صائم والمير الرمضاني، وزكاة المال والفطر، وكسوة العيد، حيث تمثل الحملة العمود الفقري للمشاريع والحملات التي يتم تنفيذها على مدار العام لإدخال البهجة والسرور على الآلاف من الحالات والأسر المواطنة والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا فقد تقرر عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالحملة عبر خاصية الاتصال المرئي، وسوف تأتي حملتنا هذا العام لتوفر قرابة 600 ألف وجبة إفطار طيلة شهر رمضان الكريم، بواقع 20 ألف وجبة يوميا يتم توزيعها عبر نقاط توزيع بجميع مناطق الشارقة والمدن التابعة لها في البطائح والمدام والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن، تجنبا للتجمهر والازدحام والذي من شأنه يمثل بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا الوبائي.

3ملايين

وتابع: أنه من المقرر توزيع مستحقات مشروع المير الرمضاني بقيمة 3 ملايين درهم، وبحجم استفادة يصل إلى 3 الآف أسرة مستفيدة أي مايعادل 15 ألف شخص، حيث يتراوح عدد أفراد الأسرة الواحدة 5 أفراد، مشيرا أنه تم اتباع آلية جديدة لتوزيع مستحقات مشروع المير الرمضاني هذا العام تتناسب والإجراءات الوقائية المتبعة في الدولة، فيما تقرر توزيع مستحقات زكاة المال بقيمة 20 مليون درهم بنسبة زيادة على العام المنقضي تصل إلى 35%، ويتم يتم إيداعها لصالح 6 الآف أسرة مستحقة أي ما يعادل 30 ألف حالة، عبر الإيداعات البنكية، فيما تقرر صرف مستحقات زكاة الفطر بواقع 15 الف فطرة بقيمة 3 ملايين درهم، ليستفد منها نحو 75 ألفا ، مبينا أنه تم اعتماد مخصصات كسوة العيد بقيمة 3 ملايين درهم لتوفر الملابس الجاهزة والكنادير إلى المستحقين المقدرة أعدادهم بواقع 3 الاف أسرة أي ما يعادل 15 ألف مستفيد ، مضيفا أنه تم تخصيص 4 ملايين درهم للإفراج عن 100 حالة سجين ضمن مشروع تفريج كربة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما نستهدف تعاون المحسنين لتوفير 6 ملايين درهم لتوفير العلاج ل100 حالة خلال شهر رمضان المبارك.

اجراءات

وأضاف بن خادم أن الجمعية تتبع كافة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من قبل حكومة الدولة بما يخص انتشار فيروس كورونا وعمدت إلى تقليل التجمعات قدر الإمكان واتجهت إلى وضع خطط بديلة خاصة فيما يخص مشاريع إفطار صائم والمير الرمضاني وزكاة الفطر، مثمنا كافة الجهات الداعمة لمشاريع الحملة الرمضانية لجهودهم وداعيا إخوانهم المحسنين إلى المبادرة بدعم مشاريع الجمعية من خلال وسائل التبرعات المعمول بها بالجمعية.

مبادرات

من جهته اوضح علي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأن الجمعية بادرت إلى إطلاق حزمة من المبادرات التي تستهدف الأسر المتعففة لتأمين احتياجاتها الأساسية وتمكينهم من البقاء بمنازلهم وعدم خروجهم تنفيذا لتوجيهات الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتضمنت المبادرات توفير وجبات غذائية بواقع 250 وجبة يوميا لطلبة جامعة الشارقة الموفدين من جنسيات أخرى، بجانب توزيع 3 الاف جهاز لوحي على الطلبة المتعسرين وذلك من خلال التعاون مع منطقة الشارقة التعليمية ومجلس الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ودائرة الخدمات الإنسانية ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، مشيرا اننا نعول في تنفيذ هذه المبادرة على تبرعات المحسنين من الأجهزة الزائدة على حاجتهم سواء كانت جديدة او مستعملة، أو التبرعات المادية لتمكيننا من شراء كمية كبيرة لتغطية الشريحة العظمى من المستحقين.

حزمة

وقال الراشدي ان حزمة المبادرات تضمنت كذلك تنفيذ مبادرة "ميرك علينا" للأسر المتعففة بكافة مناطق ومدن الإمارة عبر شركات توصيل مخصصة وفق الية تتبع كافة إجراءات الوقاية، إضافة إلى البدء في تشغيل عيادة غسيل الكلى لتوفر جلسات الغسيل لمرضى الفشل الكلوي وذلك بالتعاون مع مستشفى الإماراتي الأوروبي، موضحا أن المبادرات كذلك ضمت تفريج كربة 25 سجينا من نزلاء المنشأت العقابية والاصلاحية بقيمة 500 الف درهم، كما أننا نتطلع إلى استقبال تبرعات المحسنين عبر مختلف وسائل التبرعات، ونقوم كذلك باستقبال طلبات المساعدة من قبل المستحقين عبر الموقع الالكتروني للجمعية.