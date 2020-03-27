«أبوظبي التقني» يرسخ العمل والتعلم عن بُعد في مؤسساته الإدارية والتعليمية %100

المصدر: أبوظبي-البيان

رسخ مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بنجاح تام، منظومته الذكية «العمل عن بعد»، ومنظومة «التعلم عن بعد» خارج مواقع العمل.

حيث انتظم للعمل من المنازل بنسبة 100%- بدءاً من أمس الخميس«26/‏3/‏2020»- كافة المديرين والموظفين والمعلمين والطلبة التابعين لجميع المؤسسات الإدارية والجامعية والتعليمية التابعة لـ«أبوظبي التقني»، ومنها معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وكليات فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية.

ومركز أبوظبي للتعليم والتطوير المهني، وكافة المعاهد المهنية التابعة لـ«أبوظبي التقني» والمنتشرة في كافة إمارات الدولة، حيث أدى الجميع كافة واجباتهم الوظيفية والتدريسية من منازلهم لأول مرة بهذه النسبة الكاملة وبكفاءة عالية تتوافق تماماً مع أدائهم المتميز من مكاتبهم في المؤسسات الإدارية وقاعات الدرس الجامعية والثانوية والتعليمية والتدريبية التابعة لـ«أبوظبي التقني».

نجاح

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن هذه المبادرة الجديدة أثبتت نجاحاتها طوال الأسبوعين الماضيين من خلال غرفة العمليات المركزية الإلكترونية عالية التقنيات التي أنشأها «أبوظبي التقني» في مقره الرئيسي بأبوظبي، لتتابع لحظة بلحظة آليات عمل منظومة «التعلم عن بعد» ومنظومة «العمل عن بعد» في كافة المؤسسات المشار إليها، حيث تم توفير كافة التقنيات المتقدمة والكفاءات والكوادر البشرية المدربة .