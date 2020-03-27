مجلس قيادات الشرطة يناقش إجراءات استمرارية الأعمال والتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وام

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، اجتماع المجلس الذي عُقد أول من أمس عن بعد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ أفضل الإجراءات بتعزيز الاستجابة والجاهزية واستمرارية الأعمال الحيوية.

وناقش الاجتماع سبل تنفيذ إجراءات استمرارية الأعمال وفق الإجراءات والسياسات التشغيلية للقطاعات الشرطية، وسبل تعزيز تقديم الخدمات الحيوية والتدابير الاحترازية، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والسياسات العامة لوزارة الداخلية التي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء في قطاعات الوزارة كافة.

حضر الاجتماع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، المدير العام للأمن الوقائي بوزارة الداخلية.

واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة.

واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، والعميد حمد عجلان العميمي، المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد سعيد عبد الله بن توير السويدي، المدير العام لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.