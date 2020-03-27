100 % الصرف الدوري للمعاشات التقاعدية عن بعد

المصدر: (أبوظبي- وام)

قال محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن الهيئة أنجزت إجراءات الصرف الدوري للمعاشات التقاعدية، خلال شهر مارس الجاري عن بعد، وبنسبة 100%، مشيراً إلى أن تضافر جهود القطاعات ذات الاختصاص في الهيئة .

وأضاف أن كفاءة الهيئة في التعامل مع كل المتغيرات تعزز من ثقة المتعاملين في أدائها، مشيراً إلى أن نجاح الهيئة في تحويل أكثر من 90% من عملياتها التشغيلية، خلال مدة زمنية قصيرة، بحيث تتم عن بعد، هو نجاح لجهود الحكومة التي أنجزت مشروع التحول الرقمي، الذي سهل كثيراً من تعامل الجهات الحكومية مع المتغيرات التي فرضها فيروس «كورونا».

وقال الهاملي: إن الهيئة باعتبارها جزءاً من منظومة العمل الحكومي في الدولة ستظل تتعاطى بشكل إيجابي مع كل التطورات المستقبلية، فهي منذ دعوة الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا عملت على تفعيل منظومة العمل عن بعد في مراكزها .