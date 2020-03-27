إرشادات لحماية كبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: دبي – نورا الأمير

أطلقت وزارة تنمية المجتمع حملة توعية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حول فيروس كورونا، تهم كافة شرائح المجتمع، لا سيما كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، علاوة على قيامها بعدد من الإجراءات في إطار التوعية والتثقيف الصحي، منها بث رسائل توعوية على جميع كوادرها الوظيفية، وإنجاز كافة المعاملات إلكترونياً، علاوة على شرح خطورة المرض وكيفية تجنب التعرض للإصابة، ونصائح للاستفادة واستثمار الوقت داخل المنزل.

ودعت الوزارة إلى اتباع الإرشادات الوقائية الخاصة بكبار المواطنين، محذرة من المصافحة والتجمعات العائلية، واستثمار الوقت في القراءة أو التواصل عبر المنصات الافتراضية وممارسة الهوايات المنزلية، كما طالبت بتجنب التواصل مع الأحفاد والأطفال عموماً، نظراً لضعف مناعة هذه الفئة واحتمالية إصابتهم، وبالتالي انتقال العدوى لكبار السن بسهولة.

وأهابت بتأجيل مواعيد الأطباء غير الملحّة أو مراجعتهم هاتفياً، والتأكيد أيضاً على مقدمي الرعاية لكبار المواطنين بالاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم مخالطة الأشخاص الذين يكونون عرضة للمرض تخوفاً من نقله لمن يرعونهم من كبار السن .

إرشادات

وقدمت وزارة تنمية المجتمع مجموعة من الإرشادات التي تخص فئة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الجسدية لضمان سلامتهم وتجنيبهم خطر الإصابة بالفيروس، أهمها تعقيم الكراسي المتحركة بشكل دوري، خاصة العجلات ومناطق التلامس مع الأرض، نظراً لطبيعة الفيروس التي تجعله قريباً من الأسطح بشكل عام، وتعقيم مقابض الكرسي المتحرك وأخذ الإجراءات الاحترازية لمستخدميه ومرافقيهم كغسل اليدين والتعقيم كل نصف ساعة إلى ساعة تقريباً، خاصة عند التنقل والحركة، ويفضل ارتداء القفازات .