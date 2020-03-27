شرطة الشارقة تشكّل فريق عمل لمتابعة تعقيم الطرق

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أن كل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

مشيراً إلى أن الرسالة التي وجّهها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى كل رجال الأمن والأطباء والممرضين والمسعفين، وكل من يعمل في الخطوط الأمامية لمجابهة فيروس كورونا، تعد دافعاً قوياً لهم للاستمرارية في العمل على النهج ذاته، مناشداً الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات التي تم اتخاذها، والبقاء في منازلهم ابتداء من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً.

ودعا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والمغرضين واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الرسمية، كما تم تشكيل فرق عمل مرتبطة مباشرة بغرفة العمليات من أجل تنفيذ التعليمات.

وأضاف أنه تم تقسيم الشارقة إلى مواقع جغرافية يوجد فيها الضباط وعناصر الشرطة لتسهيل مهام البلدية والجهات المختصة التي تهدف إلى تعقيم طرق وشوارع الشارقة بكل مناطقها، لافتاً إلى أنه لن يتم التساهل مع الأشخاص الذين يخالفون التعليمات.

ولفت إلى أنه تم التنبيه على كل عناصر الشرطة بالتعامل الإيجابي مع أفراد المجتمع، خصوصاً في الحالات الطارئة، مبيناً أن هناك تجاوباً من المواطنين والمقيمين من خلال العمل بالتعليمات التي وجهت بها الجهات ذات الاختصاص.