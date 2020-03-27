خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بنغلاديش بذكرى استقلال بلاده

المصدر: (أبوظبي - وام)‎

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى محمد عبد الحميد، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس محمد عبد الحميد.

‎وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.