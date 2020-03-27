الصين تدعو إلى بناء أقوى شبكة عالمية ضد الفيروس

المصدر: (بكين، الرياض- وكالات )

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: إن الصين ستسهم في اقتصاد عالمي مستقر، من خلال مواصلة دفع الإصلاح والانفتاح، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الواردات والاستثمار الخارجي. وأدلى شي بتصريحاته في بكين أثناء حضوره القمة الافتراضية الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين بشأن (كوفيد-19)، عبر رابط فيديو.

وأكد الرئيس الصيني أنّ الفيروس «لا يحترم الحدود، والوباء الذي نحاربه هو عدونا المشترك»، معتبراً أن على دول المجموعة أن تعمل معاً «لبناء أقوى شبكة عالمية للسيطرة والتعامل شهدها العالم». كما دعا المجموعة إلى خفض الرسوم الجمركية لإعادة الثقة بالاقتصاد.

وفي محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبيل انطلاق القمة الافتراضية، أشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده مستعدة للعمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك ألمانيا، لتعزيز التنسيق والاتحاد للدفاع عن روح تشارك القارب نفسه والقتال المشترك ضد كوفيد-19، من أجل تعزيز الثقة في المجتمع الدولي.

واقترح أيضاً أنه يتعين على جميع الأطراف الاهتمام بالحاضر والمستقبل، وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وفي الوقت نفسه الدفع من أجل انفتاح السوق لضمان انفتاح واستقرار وأمن سلاسل الإمدادات العالمية.