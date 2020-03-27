«دبي للعلوم» يناقش جهود الحد من «كوفيد- 19»

المصدر: (دبي - البيان)

عقد مجمع دبي للعلوم، أول مجمّع أعمال شامل ومكرّس لقطاع العلوم والرعاية الصحية في المنطقة، ندوة رقمية (ويبنار) عبر الإنترنت ضمن سلسلة «أدفانس هيلث» التي يقيمها دورياً مجمع دبي للعلوم بغرض التشجيع على تبادل المعلومات، وإتاحة فرص التعارف والتواصل وتحسين المخرجات المتعلقة بالمرضى في دولة الإمارات.وأقيمت هذه الندوة الأسبوع الماضي وللمرة الأولى عبر الإنترنت لتصل إلى شركاء المجمع الذي يضم أكثر من 350 شركة، ويعمل به أكثر من 3,700 موظف.

أدار النقاش مروان عبدالعزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم، وشارك به كل من الدكتورة فاطمة بن شبيب، رئيسة قسم تطوير السياسات في هيئة الصحة بدبي، والدكتور إيمانويل مونسار، الأستاذ المساعد في الإدارة والسياسات الصحية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ووائل الأمين، الاستشاري في الميكروبيولوجيا السريرية والطبيب المتخصص في الأمراض المعدية لدى مستشفى كينغز كوليدج دبي.

وقال مروان جناحي: «في مجمع دبي للعلوم، نضع صحة وسلامة شركائنا في قطاع الأعمال على رأس أولوياتنا خلال هذه الظروف الاستثنائية، ما يجعل هذه النسخة من «أدفانس هيلث» أكثر أهمية».