بلدية دبي تتحقق من إجراءات التنظيف لــ 5573 مؤسسة

المصدر: دبي – وائل نعيم

أكدت بلدية دبي، أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من إجراءات التنظيف والتطهير الاحترازي لــ 5573 مؤسسة لغاية اليوم، وفقاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها البلدية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت البلدية: تم الإعلان عن 23 تعميماً لمختلف المؤسسات والأنشطة في الإمارة تضمنت إجراءات احترازية وتدابير وقائية جديدة ملزمة لجميع المنشآت العاملة في مجالات الأغذية والتجميل والمقاصب والمباني السكنية وشركات المقاولات وسكنات العمال وجمع ونقل النفايات، إضافة إلى الفنادق والشقق الفندقية والمؤسسات التعليمية ومراكز التسوق واللياقة البدنية، ومؤسسات الإنتاج الحيواني والعيادات البيطرية، وشركات مكافحة الحشرات، وذلك في إطار التصدي لفيروس «كوفيد 19».

كما بلغ عدد الشركات المعتمدة من بلدية دبي، المتخصصة بأعمال التنظيف والتطهير في الإمارة، والتي تقوم بتقديم خدماتها للمؤسسات أو المنازل 46 شركة بعد التحقق من التزامها بالاشتراطات التي وضعتها.

وأوضحت بلدية دبي أن عدد منتجات مضادات الجراثيم المخصصة للاستخدام المهني المعتمدة لدى بلدية دبي بلغ 196 منتجاً، كما بدأت البلدية البدء بحملة شاملة لتعقيم الطرق والشوارع في الإمارة وتستمر لغاية نهاية مارس لتغطية كافة الشوارع والطرق.

كما بلغت نسبة التزام المؤسسات الغذائية بالإجراءات الاحترازية بدبي أكثر من %98 في اليوم الأول لتطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما نسبة التزام هذه المؤسسات في المراكز التجارية %100.

إيقاف

إلى ذلك، أعلنت البلدية، إيقاف استقبال كافة المراجعين في مراكز خدمة العملاء التابعة لها (مركز الطوار، حتا، الكفاف، المنارة)، مع استقبال طلبات المراجعين عن بُعد، بدل الحضور الشخصي، والاكتفاء بتقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية، ومراكز الاتصال والخط الهاتفي المخصص لتلقي المكالمات، في إطار تعزيز الجهود الوقائية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده.وأكد المهندس داوود الهاجري مدير عام البلدية، أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها المؤسسات الحكومية في دبي.

والتي تتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة المتخذة من قِبَل كافة المؤسسات والهيئات في دولة الإمارات في هذا الموقف الاستثنائي، والرامية لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، وباتباع أفضل المعايير والممارسات الدولية المرعية في هذا الشأن.

وأشار الهاجري إلى حرص بلدية دبي على توفير بيئة صحية وآمنة في كافة الأوقات، واستنفار جميع الموارد والإمكانات، لمواجهة هذا الموقف الاستثنائي، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي، وضمن خطة محددة الأهداف، تضمن سلامة أفراد المجتمع، وأمان المنشآت والمرافق العامة، مناشداً كافة فئات المجتمع، التعاون مع فرق العمل، وإتاحة المجال لهم لأداء مهامهم على الوجه الأكمل، وعدم التجمع في المواقع المُعلنة، حرصاً على سلامة الجميع.

واشتملت الإجراءات أيضاً على مواصلة بلدية دبي تعقيم وتطهير جميع أنحاء المدينة، باستخدام معدات ومعقمات ذات جودة عالية، حرصاً منها على صحة وسلامة المجتمع.

إغلاق منافذ

كما سيتم إغلاق منافذ خدمات الشركاء الاستراتيجيين والمقدمة خدماتهم في مراكز البلدية، ومن خلال الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، وتشمل: هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وزارة تنمية المجتمع، محاكم دبي (كاتب العدل)، وزارة الموارد البشرية (تسهيل)، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الدائرة المالية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصرف الإمارات الإسلامي، اتصالات، أمين الخدمات العقارية، مركز آمر، شركة دو، أون تايم للخدمات الحكومية، هاي كواليتي لتأجير السيارات، ترجمان لخدمات الترجمة القانونية، المنارة للتسجيل العقاري، الشركة الإسلامية للتمويل (آفاق).