صندوق الزكاة يتلقى دعماً بـ 12 مليون درهم

المصدر: (دبي - البيان)

تلقى صندوق الزكاة 12 مليون درهم زكاة من فاعل خير لصرفها على مستحقيها، وذلك ضمن مبادرات المزكين الخيّرة خلال الموسم الرمضاني الجديد.

وأشاد عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، بالمبادرة الطيبة من فاعل الخير، لا سيما مع قيام المزكي بمضاعفة حجم الزكاة الموجهة لصندوق الزكاة عن العام السابق بنسبة بلغت 100%، معرباً عن شكره وامتنانه على ثقته ومساهمته التي تنعكس إيجاباً على مستحقي الزكاة من المواطنين والمقيمين والأسر المتعففة على مستوى الدولة.

وصرّح المهيري بأن تقديم التبرع يعد تأكيداً على قيام فاعل الخير بتحقيق رسالته في دعم التكافل الاجتماعي من خلال صندوق الزكاة المنوط به هذا الدور.