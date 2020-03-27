الصناعة الأمنية تطبق العمل عن بُعد %100

قررت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تطبيق العمل عن بُعد بنسبة 100 بالمئة اعتباراً من 29 مارس الجاري لجميع الموظفين حفاظاً على سلامتهم مع استمرار تقديم كافة خدماتها بمستوى عالٍ عن طريق قنوات ذكية بديلة مثل الهاتف والبريد والموقع الإلكترونيين.

وسيستمر سير العمل من دون تأخر أو انقطاع، وذلك بما يلبي تطلعات المتعاملين والحفاظ على سلامتهم. وأكدت المؤسسة أنه تم تطبيق النظام بنسبة 50 بالمئة من الموظفين مع بداية الأزمة بغرض قياس فعالية أدائهم وكفاءتهم. وتدريجياً تمت زيادة هذه النسبة إلى 100 بالمئة. (دبي - وام)