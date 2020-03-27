الإسعاف الوطني يطلق فيديو «بقاؤكم في المنزل خير عون لنا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلق الإسعاف الوطني فيديو توعوياً يدعو الجميع إلى «البقاء في المنزل» بما يتكامل مع حملة خلك في البيت، التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة، لتسهيل عمل الطواقم الطبية والإسعافية والأفراد العاملين في قطاع الطوارئ والأزمات وتمكينهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار عدوى «كورونا» المستجد. وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد الهاجري:

«طواقمنا في الخطوط الأمامية تعمل على مدار الساعة وبكامل إمكاناتها حفاظاً على سلامة وصحة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية، إن بقاءكم في المنزل هو خير عون لنا، ولذا نناشد الجميع التصرف بمسؤولية والالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية لضمان سلامة الجميع».