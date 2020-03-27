حملة توعوية عبر «الدرون» لأصحاب المنشآت التعدينية

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أعلن المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن إطلاق المؤسسة حملة توعوية واسعة النطاق لأصحاب المنشآت التعدينية في الإمارة، والتي تندرج ضمن نطاق عملها واختصاصها، عبر استخدام طائرات بدون طيار (درون) محمّلة بمكبرات صوت بـ 3 لغات، تدعوهم من خلالها بضرورة البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط والابتعاد عن أماكن التجمّعات والالتزام بتعليمات الدولة الاحترازية الرامية للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح أن التوعية الشاملة تأتي دعماً لحملة (خلّك في البيت)، وللجهود والإجراءات الوقائية الوطنية التي تبذلها القيادة الرشيدة لضمان صحة وسلامة وأمن المجتمع، وفي إطار الحرص الذي توليه المؤسسة على سلامة كوادرها البشرية والعاملين كافة ضمن القطاع التعديني في الإمارة، والتزامها بحسّ المسؤولية المنبثق من رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التضامن الإنساني لنشر الإرشادات والنصائح التوعوية اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس.

وأكد حرص المؤسسة على استخدام أحدث التقنيات في العمل على تطبيق القرارات الحكومية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، من خلال استخدام (طائرتها دون طيار) التي تعمل على قياس درجة حرارة الأفراد على أقصى ارتفاع يصل إلى 500 متر، وعلى مدى 7 كيلومترات مربعة عبر كاميرا حرارية متصلة بالطائرة، كما تتضمن جهاز إنذار للتنبيه على حظر التجوّل في منطقة معينة أو عدم الاقتراب، بالإضافة إلى أنها مزوّدة بكاميرات تتمتع بالقدرة على تصوير الأحداث في مناطق التغطية سواء في فترات النهار أو الليل، إلى جانب احتوائها على مكبرات صوت لبث الرسائل التوعوية، والتي تستخدمها حالياً في التوعية بضرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية، ومنع التّجمعات والبقاء في المنازل لصحة وسلامة الجميع.