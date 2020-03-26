دبي تُطلق موقعاً للتسجيل لتصاريح حركة الأفراد أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن فريق إدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي إطلاق موقع إلكتروني خاص لتسجيل كل من ترغمه الظروف على الخروج من المنزل لسبب ضروري مثل شراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو لضرورة صحية أثناء ساعات "برنامج التعقيم الوطني" الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية" وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، والمقرر البدء في تنفيذه اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم (الخميس 26 مارس)، وسيستمر على مدار الأيام 26، و27 و 28 مارس حتى صباح الأحد 29 مارس وذلك من بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً في كل من تلك الأيام، وحتى السادسة من صباح الأحد 29 مارس الجاري.

ويكون التسجيل عبر الموقع الالكتروني move.gov.ae للحصول على الموافقة من خلاله شرطاً أساسياً لمغارة المنزل، حفاظاً على السلامة العامة أثناء عمليات التعقيم التي ستشمل مختلف جنبات دبي، وينطبق شرط التسجيل في الموقع على جميع أفراد المجتمع، ويُستثنى من ذلك العاملون في القطاعات الحيوية التي تم إعلانها اليوم وتشمل قطاعات: الطاقة، والاتصالات، والصحة، والتعليم، والأمن، والشرطة، والقطاع العسكري، والبريد، والشحن، والأدوية، والمياه، والأغذية، والطيران المدني، والمطارات، والجوازات، والقطاع المالي، والمصرفي، والإعلام الحكومي، وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، حيث سيتم التحقق من بطاقات العمل أو الهوية الخاصة بالعاملين في تلك القطاعات حال خروجهم في أوقات تنفيذ برنامج التعقيم.

ويقوم الشخص الراغب في الخروج أثناء الأوقات المشار إليها بالضغط على الرابط المخصص للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل في نظام تصاريح الحركة، بإدخال رقم الهاتف النقال الخاص به، لتصله بعد قليل رسالة نصية بها رمز التحقق OTP لإتمام طلب تصريح الخروج، ومن ثم تسجيل رقم الهوية الإماراتية السارية، ورقم لوحة السيارة مع الفئة، والجهة التي سيتم الخروج إليها وساعة المغادرة، لتصل الشخص بعد ذلك رسالة تفيد بالموافقة على طلب التصريح.

وناشد فريق إدارة الأزمات والكوارث كافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات السلامة في هذه الفترة، مؤكدة أن التسجيل في الموقع الإلكتروني شرط أساسي للخروج من المنزل في ساعات التعقيم اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً في الأيام القادمة وحتى صباح الأحد 29 مارس، مع التأكيد أن عدم الالتزام بالتسجيل لمن ترغمه الظروف على التحرك في شوارع دبي أثناء تلك الأوقات سيكون سبباً في التعرض للمساءلة القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الوقائية المكثفة التي تقوم بها حكومة دبي لضمان السلامة والحماية الكاملة لكافة أفراد المجتمع، لاسيما في اثناء عمليات التعقيم وبما يكفل إنجاح أهداف البرنامج الرامية إلى توفير أعلى درجات الوقاية للمجتمع بجميع مكوناته من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي اجتاح العالم مخلفا أعدادا ضخمة من الإصابات في العديد من الدول.