بلدية الشارقة تبدأ عملية تعقيم وتطهير الطرق الرئيسية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

بدأت بلدية الشارقة عملية تعقيم وتطهير الطرق في كافة مناطقها، وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس " كورونا" وللحد من مخاطره، وذلك بناء على تعليمات الجهات المختصة في الدولة، والتي تسعى جاهدة الى بذل الجهود من أجل حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم .

وجابت آليات وعمال بلدية الشارقة الطرق والدوارات في كافة أنحائها مزودة بكافة أدوات التعقيم منذ الثامنة مساء اليوم ، وذلك في ظل التدابير الاحترازية التي تم العمل بها للقضاء على مرض كورونا حتى لا تنتقل العدوى بين الناس ، حيث ظل عناصر شرطة الشارقة مرافقين للآليات والافراد من خلال تنظيم حركة المرور وضبط الطريق .