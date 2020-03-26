الإمارات تشارك في قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية

المصدر: وام

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قمة قادة مجموعة العشرين "G 20" الاستثنائية الافتراضية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القمة بصفتها ضيفا ورئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقشت القمة .. سبل تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة.

وشارك في القمة أعضاء مجموعة العشرين وقادة الدول المدعوة والتي تضم المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية.. كما شارك ممثلو المنظمات الدولية وتشمل منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية.