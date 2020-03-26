بلدية عجمان تنفذ خطة لتعقيم 117 موقعا في الإمارة

المصدر: عجمان- أسامة احمد

شرعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في تنفيذ خطة تعقيم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين حيث تم حصر 117 موقعاً بالخطة للتعقيم مقسمة لعدد 83 موقع للتعقيم باستخدام مركبات الغسيل ، وعدد 34 موقع للتعقيم اليدوي باستخدام أجهزة الرش المحمولة ، بالإضافة لجهاز المعقم الأوتوماتيكي الذى يختص بتعقيم المناطق السكنية وهي كلا من (الجرف ، الروضة ، الحميدية ، مشيرف والشوارع الرئيسية بالإمارة) وكذلك يتم تعقيم كافة شوارع باستخدام صهاريج المياه المحملة بكيماويات التعقيم المعتمدة .وتستخدم الدائرة في عمليات التعقيم مواد كيماوية غير ضارة بالصحة العامة والبيئة ويتوفر مختصين مع فرق العمل للإشراف على عمليات خلط الكيماويات والتأكد من النسبة المحددة للتعقيم وتدريب القائمين على عمليات التعقيم لضمان فعالة الإجراءات الوقائية المتخذة بالإمارة

وأكد المهندس خالد معين الحوسني ، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط، بأنه تم البدء في تنفيذ حيث تم في اليوم الأول تعقيم 8 مواقع باستخدام 7 فرق عمل وعدد 15 آليات تعقيم وغسيل، وعمل 42 فنى وعامل وإشراف 10 موظفين بالدائرة والشركاء الاستراتيجيين وقد صاحبت فرق العمل دوريات شرطة لتأمين سير العمل والحفاظ على أمن وسلامة فرق العمل ، كما تم خلال اليوم الثاني للتعقيم تغطية 13 موقعا باستخدام 7 فرق عمل وعدد 15 آلية تعقيم وغسيل , 42 فنى وعامل وإشراف عدد 10 موظفين بالدائرة والشركاء الاستراتيجيين وقد صاحبت فرق العمل دوريات شرطة لتأمين سير العمل .

تعقيم شامل

وذكر الحوسني بانه يتم القيام بعمل تعقيم شامل بواسطة فرق متخصصة ، ويتم تعقيم الارصفة الجانبية واعمدة الانارة والاشارات المرورية وواجهات المحلات التجارية والشوارع الرئيسية والفرعية حيث يتم اجراء تقيم شامل لجميع المرافق والمناطق المحددة في الخطة والبالغ عددها 117 موقعا.