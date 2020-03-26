الإسعاف الوطني: بقاؤكم في المنزل خير عون لنا

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق الإسعاف الوطني فيديو توعوي يدعو الجميع الى "البقاء في المنزل" بما يتكامل مع حملة #خلك_في_البيت التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة، وذلك لتسهيل عمل الطواقم الطبية والإسعافية والأفراد العاملين في قطاع الطوارىء والأزمات وتمكينهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار عدوى كورونا المستجد.



وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري: "طواقمنا في الخطوط الأمامية تعمل على مدار الساعة وبكامل امكاناتها حفاظا على سلامة وصحة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية، إن بقائكم في المنزل هو خير عون لنا ولذا نناشد الجميع التصرف بمسؤولية والالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية لضمان سلامة الجميع والتعاون معا للحد من انتشار هذا الوباء العالمي".



و أكّد الإسعاف الوطني في بيان صحفي بالأمس مواصلة جهوزيته التامة ورفع درجات الاستعداد واتخاذه تدابير إضافية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فضلا عن اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستباقية وتفعيله لخطط استمرارية الأعمال للتعامل مع الوضع العام، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون مع الشركاء الأستراتيجيين والجهات المختصة لمواجهة هذه الأزمة بفعالية وضمان استمرارية خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ وسرعة الإستجابة والمرونة في التعامل مع تطورات الأوضاع، وكذلك الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.



يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في المناطق الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.