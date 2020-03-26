الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار، ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً..

وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 18 - 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ومضطرباً أحيانا مع نشاط السحب.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 03:10.

وسيكون الجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 20:49.

وارتفاع الموج في بحر عمان سيكون متوسطاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:56 والمد الثاني عند 23:18.

وسيكون الجزر الاول عند الساعة 17:26 والجزر الثاني عند الساعة 05:52.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 17 85 30

دبي 31 16 75 25

الشارقة 30 17 85 25

عجمان 29 18 85 30

أم القيوين 29 17 90 35

رأس الخيمة 28 16 90 40

الفجيرة 26 18 85 40

العين 33 18 80 25

ليوا 33 18 90 25

الرويس 29 19 85 30

السلع 29 18 85 30

دلما 28 18 80 35

طنب الكبرى 28 17 85 40

طنب الصغرى 28 17 85 40

أبو موسى 28 17 85 35