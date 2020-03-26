الموارد الطبيعية تطلق حملة توعوية لأصحاب المنشآت التعدينية في الفجيرة عبر "الدرون"

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن إطلاقهم حملة توعوية واسعة النطاق لأصحاب المنشآت التعدينية في الإمارة وذلك ضمن نطاق عملهم ، باستخدام أحدث التقنيات في العمل تماشياً مع القرارات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بتسخير طائراتها بدون طيار "الدرون" محملة بمكبرات صوت ب 3 لغات، بدعوتهم بضرورة البقاء في المنزل و تجنب الاختلاط و الابتعاد عن أماكن التجمّعات و الالتزام بتعليمات الدولة الاحترازية الرامية للحدّ من انتشار الفيروس .

و أوضح قاسم أن التوعية الشاملة تأتي دعماً لحملة ( خلّك في البيت ) و للجهود و الإجراءات الوقائية الوطنية التي تبذلها القيادة الرشيدة لضمان صحة و سلامة و أمن المجتمع ، موضحا ان طائراتهم من دون طيار المستخدمة، تعمل على قياس درجة حرارة الأفراد على أقصى ارتفاع يصل إلى 500 متر ، و على مدى 7 كيلومتر مربع عبر كاميرا حرارية متصلة بالطائرة ، كما تتضمن جهاز إنذار للتنبيه على حظر التجوّل في منطقة معينة أو عدم الاقتراب ، بالإضافة إلى أنها مزوّدة بكاميرات تتمتع بالقدرة على تصوير الأحداث في مناطق التغطية سواء في فترات النهار أو الليل ، إلى جانب احتوائها على مكبرات صوت لبث الرسائل التوعوية و التي تستخدمها حالياً في التوعية بضرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية و منع التّجمعات والبقاء في المنازل لصحة و سلامة الجميع .