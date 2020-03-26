نشاط سوق السمك مستمر عبر خدمتي توصيل الطلبات للمركبة والمنزل برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أوضح خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، أن جميع أسواق السمك في الإمارة تعمل بصورة طبيعية، مع منع دخول الزبائن إلى داخل الأسواق اعتباراً من اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر، ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأشار إلى أن أسواق الأسماك بالإمارة بدأت اليوم تطبيق تقديم خدمة عمليات الشراء من داخل مركبات الزبائن بالتواصل مع تجار الأسواق، بالإضافة لإطلاق خدمة توصيل الطلبات للمنازل تحت إشراف إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، حيث تم تجهيز مركبات الخدمة المبردة وفق المواصفات والتعليمات الصحية، لضمان وصول الأسماك للمستهلكين بكل أمان.

وأضاف: تشمل خدمة التوصيل للمنازل تطبيق رسوم الخدمة بمبلغ 15 درهماً لكل عملية شراء، ومن المقرر استقبال الطلبات عبر الهاتف قبل 4 ساعات من الوقت الذي يحدده المستهلك لتوصيل الطلبات إلى منازل المستهلكين، عبر هواتف الخدمة: 072335559 – 0558551357 – 0544700787 – 052765544، لافتاً إلى أن مفتشي إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة ستكون مهامهم مراقبة حركة الأسعار لعمليات البيع والشراء بالإضافة لتنظيم تلك الخدمات التي تستهدف توفير الحماية لأفراد المجتمع وتقديم الخدمة بأعلى مستوياتها.

وتأتي الخدمات الجديدة التي أطلقتها جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك تنفيذاً لقرارات دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة اعتباراً من 26 مارس الجاري وحتى 9 أبريل المقبل، والتي تشمل إغلاق سوق الخضروات والفواكه بجانب جسر رأس الخيمة، وسوق منطقة النخيل، وسوق منطقة دفتا، وإلزام المطاعم والكافيتريات والمقاهي بتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات سواء كانت داخل المراكز والأسواق التجارية أو المنتشرة في الإمارة، بعدم استقبال الزبائن داخل المحل والاكتفاء بتقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل أو المركبات.