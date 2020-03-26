"مكتبات الشارقة العامة" تفتح مكتبتها الإلكترونية مجاناً أمام القراء

المصدر: البيان الإلكتروني

انسجاماً مع الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فايروس كورونا، أعلنت إدارة "مكتبات الشارقة العامة" التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن فتح مكتبتها الإلكترونية مجاناً لجميع الأفراد والفئات العمرية في مختلف أنحاء العالم لمدة ثلاثة أشهر بدءا من أبريل حتى يونيو 2020، مقدمة 6 ملايين كتاب ومصدر معرفي إلكتروني، بأكثر من 10 لغات مختلفة.

وتتيح مكتبات الشارقة الوصول إلى مكتبتها الإلكترونية عبر التسجيل على الرابط https://catalog.shjlib.gov.ae/ ، ليكون القراء أمام 21 ألف محتوى علمي، وأكثر من 30 ألف مكتبة فيديو في شتى المجالات والتخصصات، إلى جانب 160 ألف كتاب إلكتروني، و5 ملايين رسالة جامعية عالمية، إلى جانب عدد من المخطوطات، والكتب النادرة، والكتب الإلكترونية والصوتية.

وفي هذا الصدد قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "تعبر مبادرة (مكتبات الشارقة العامة) عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في توفير مصادر المعرفة والتعلم لمختلف فئات المجتمع، وتشكل المبادرة فرصة أمام القراء من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من أوقات فراغهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول، وتأكيداً على أن الحراك الثقافي والمعرفي متواصل ويمكن أن يتضاعف في ظل الخيارات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة".

وأضاف: "هذه المبادرة التي تأتي في عام الاحتفاء بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب2019 ، هي دعوة من إدارة مكتبات الشارقة العامة للمطالعة والتعلم، تعبّر من خلالها عن توجهاتها في الاستفادة من أحدث خيارات القراءة والبحث المعاصر، فجهود مضاعفة المصادر الإلكترونية لمكتبات الشارقة العامة بدأت منذ سنوات، وتجسدت بعدة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى المكتبات العالمية، أثمرت عن توفير 6 ملايين مصدر معرفي".

