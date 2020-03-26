قائد عام شرطة رأس الخيمة يأمر بتشكيل فريق لحصر أضرار الأمطار

المصدر: رأس الخيمة – البيان

بناءً على تعليمات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وبعد الاطلاع على تقارير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات في منازل المواطنين بسبب الآثار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق الإمارة خلال الأيام الماضية، أمر بتشكيل فريق لحصر أضرار الأمطار في منطقتي الفحلين والحيل، تحت إشراف العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، وبرئاسة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي نائب رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، ومجموعة من الأعضاء يمثلون كلٌ من شرطة رأس الخيمة، ومكتب الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، وإدارة الدفاع المدني، ودائرة الخدمات العامة، ودائرة البلدية.

وقام العميد الدكتور محمد الحميدي، بتوزيع أدوار ومهام العمل بين أعضاء الفريق، ثم قام الجميع بجولة ميدانية، في منطقتي الفحلين والحيل، للوقوف على الأضرار التي خلفتها الوديان والسيول في المنطقتين، ومعاينة المنازل المتضررة من الأمطار، التي شهدتها المنطقتين وأدت إلى إتلاف ممتلكاتهم.

وأكد اللواء علي بن علوان النعيمي، أنه تم رصد الأضرار في منطقتي الفحلين والحيل، وتم تسجيل عدة تقارير بشأنها، وسيتم رفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لهم على وجه من السرعة، حرصاً على تعزيز شعورهم بالأمن والأمان.