سيف الزري : غرفة عمليات للمتابعة وعلى الساكنين التقيد بالتعليمات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أن كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ، وتحاشيا من انتقال عدوى فيروس كورونا اليهم ، كما أن الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لكافة رجال الأمن والأطباء والممرضين والمسعفين وكل من يعمل في الخطوط الأمامية للقضاء على الفيروس تعد دافعا قويا لهم للاستمرارية في العمل على ذات النهج ، مناشدا كافة الساكنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات التي تم اتخاذها بالبقاء في منازلهم ابتداء من الثامنة مساء اليوم وحتى السادسة من الأحد المقبل، داعيا إياهم إلى ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات والمغرضين واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الرسمية،، كما تم تشكيل فرق عمل مرتبطة مباشرة بغرفة العمليات من أجل تنفيذ التعليمات.

وأضاف أنه تم تقسيم الشارقة إلى مواقع جغرافية يتواجد فيها الضباط وعناصر الشرطة لتسهيل مهام البلدية والجهات المختصة والتي تهدف إلى تعقيم طرق وشوارع الشارقة بكافة مناطقها، لافتا إلى أنه لن يتم التساهل مع الأشخاص الذين يخالفون التعليمات ، كما تم تنبيه كافة عناصر الشرطة على التعامل الإيجابي مع أفراد المجتمع خصوصا في الحالات الطارئة ، مبينا في ذات الوقت أن هناك تجاوبا من المواطنين والمقيمين من خلال العمل بالتعليمات التي وجهت بها الجهات ذات الاختصاص .

