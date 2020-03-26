"غرفة دبي" تطلق خدمة مجانية لمعاملات التصديقات الخاصة بالبضائع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق خدمة مجانية لاستلام وإنجاز وتوصيل معاملات إصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ومعاملات التصديقات وذلك ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020، وذلك في إطار جهود الغرفة لتوفير أفضل الخدمات لأعضائها ومجتمع الأعمال.

وبموجب هذا التعاون مع شركة التوصيل " يو بي إس UPS"، أصبح بإمكان عملاء الغرفة التواصل مع الشركة لاستلام مستنداتهم من منازلهم أو مكاتبهم، وإيصالها إلى الغرفة، حيث ستقوم الغرفة بإنجاز المعاملة وإرسالها مجدداً مع شركة توصيل المستندات إلى العميل، وذلك في فترة أقصاها 4 أيام عمل.

وتأتي هذه الخدمة المجانية في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اعتمدتها غرفة دبي لمواجهة تداعيات تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على قطاع الأعمال، والتسهيل على عملاء الغرفة وضمان أمن وسلامة العملاء والموظفين والحفاظ على استمرارية الأعمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية،

يعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أي رسوم أو ضرائب. ويغطي دفتر الإدخال المؤقت للبضائع تقريبًا جميع الجوانب من عينات تجارية ومعدات مهنية وبضائع مخصصة للاستخدام في المعارض التجارية والعروض والفعاليات.

وتوفر الغرفة منظومة من الخدمات الذكية والإلكترونية تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير العالمية. وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.