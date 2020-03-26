«هيئة الاتصالات» ترفع قائمة المتاجر الإلكترونية إلى 44

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة زيادة قائمة المتاجر الإلكترونية من 22 سابقاً إلى 44 حالياً.

وأوضحت الهيئة، في توضيح اليوم، أن القائمة تضمن أكثر التطبيقات المستخدمة للشراء في الدولة موضحة انها قابلة للتحديث وفقا للمتغيرات في السوق.



وبحسب القائمة، شملت المتاجر الإلكترونية الخاصة بالسوبر ماركت كل من «تعاونية الاتحاد» و«كارفور» و«أمازون» و«نون» و«سوبر مارت» و«أسواق اون لاين» و«يست زون» و«اللولو» و«القروسر» و«طلبات» و«سوبر ماركت» و«بوق» و«إنستا شوب» و«ترولي» و«دكاني» و«قو قروسري» و«جمعية الشارقة التعاونية» و«الإمارات التعاونية» و«سيفستوي» و«سوان» و«مير للتوصيل» و«فاليو كارت».



بينما شملت قائمة اللحوم والأسماك كل من: «مارتنز ميت» و«سبرنق بوك» و«جمعية دبي التعاونية للصيادين» و«ذبيحتي» و«ذبائح الجزيرة» و«طازج» و«المواشي».

وبالنسبة لقائمة الخضروات والفواكه والأغذية الطازجة، فضمت التطبيقات «كيبسونس» و«نرتك فريش» و«كولتي فود» و«فارم بوكس» و«فريش تو هوم» و«اورجانك» و«جرين» و«كنده».



وفى قائمة الماء، كان هناك تطبيقات «واتروا» و«مسافر» و«مايكم» و«ماي دبي». وللصيدليات، شملت التطبيقات «طلبات» و«800 صيدلية» و«صيدلية لايف».