أحمد بن شعفار يتبرع بسيارة اسعاف ويضع فندقه تحت تصرف "صحة دبي"

المصدر: البيان الاكتروني

تبرع رجل الأعمال الإماراتي، أحمد بن شعفار، بسيارة اسعاف لهيئة صحة دبي كما وضع تحت تصرفها فندقا يملكه في دبي ويتكون من 216 غرفة، في إطار المبادرات الوطنية والمسؤولية المجتمعية المتصدية لانتشار فيروس «كورونا».

وتعزيزا لجهدو حكومة دولة الإمارات المبذولة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع قال بن شعفار :" قيادتنا قدوتنا في البذل والعطاء، ومن مواقفها الإنسانية والاستثنائية وأخلاقها العظيمة ينهل أبناء الإمارات أرقى القيم وأسماها". مضيفا "أن تكاتفنا الإنساني والتزامنا بتوجيهات القيادة ضمانة لعبور الازمة، وستبقى الإمارات ودبي أكبر من كل المواقف الصعبة".