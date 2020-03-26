صحة دبي تنشر اجراءات على المصاب بكورونا العمل بها

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت هيئة صحة دبي في منصاتها الإعلامية خطوات تعامل المصاب بالفيروس وماهي الإجراءات اللازمة التي يجب عليه اتخاذها.



وتضمنت الخطوات "أنه إذا كنت مخالطاً لشخص مصاب داخل الدولة، وظهرت عليك أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا داعي للقلق خلك في البيت وأعزل نفسك عن الآخرين وستقوم صحة دبي بالتواصل معك.



حيث تقوم صحة دبي باتخاذ كافة التدابير الوقائية لتحديد الأشخاص المخالطين مع الحالات المؤكد اصابتها بفيروس كورونا.



وسيتم إجراء كافة الفحوصات المخبرية اللازمة للأشخاص المخالطين. في حال زادت الأعراض نرجو منك التوجه لأقرب صحي (حكومي أو خاص) وإعلامهم باسم الشخص الذي تمت مخالطته وتم تأكيد إصابته بالفيروس.وسيتم إجراء كافة الفحوصات المخبرية اللازمة للأشخاص المخالطين".