كل ماعليك معرفته عن برنامج التعقيم الوطني في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية عن إطلاق البرنامج الوطني للتعقيم ٫ وذلك وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية في مختلف إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة .

وبموجب "برنامج التعقيم الوطني" سيتم إجراء تعقيما كاملا لكافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو .

ستتم عملية التعقيم خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع إبتداءً من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق 29 مارس 2020م.

وسيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو.

وبحسب التعليمات ينبغي على الجميع :

- البقاء في المنازل طوال فترة برنامج التعقيم الوطني.

- عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل .

الفئات المصرح لها بالعمل هم فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة و قطاع الاتصالات و قطاع الصحة و قطاع التعليم و قطاع الأمن و قطاع الشرطة والقطاع العسكري و قطاع البريد و قطاع الشحن و قطاع الأدوية و قطاع المياه والأغذية و قطاع الطيران المدني و قطاع المطارات و قطاع الجوازات و القطاع المالي و المصرفي و قطاع الإعلام الحكومي و قطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

وخلال فترة برنامج التعقيم الوطني سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

ويأتي برنامج التعقيم الوطني حرصا على مصالح الوطن والمواطن و المقيمين و الزوار و سلامة المجتمع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين والزوار التي تعد أولوية لدى القيادة الرشيدة من أجل عبور الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم أجمع ومن بينها دولة الإمارات.