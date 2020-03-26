مباشر.. حكومة الإمارات توضح برنامج "التعقيم الوطني"وتفاصيله

المصدر: البيان الإلكتروني

تنطلق الآن إحاطة حكومة الإمارات الإعلامية، والتي تم تخصيصها لبرنامج التعقيم الوطني للمرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام والمترو، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

تتحدث في الإحاطة الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، والعميد عبدالعزيز عبدالله الأحمد من وزارة الداخلية.

د. فريدة: ندرك أن برنامج التعقيم سيتم تنفيذه خلال فترة نهاية الأسبوع، وهي الفترة التي يتم تخصيصها عادةً للمناسبات والزيارات الاجتماعية، لكن الظروف الحالية تحتم علينا تجنب التجمعات، والتواصل مع الأهل والأصدقاء هاتفياً أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

د. فريدة: التباعد الاجتماعي مهم جداً خلال الفترة الحالية، ويشمل تجنب التجمع في المزارع والمجالس والرحلات البرية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

العميد الأحمد: لإنجاح برنامج التعقيم الوطني وتنفيذه بسلاسة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، المطلوب تضافر جهود جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

العميد الأحمد: سيتم تنفيذ البرنامج بشكل يومي من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

العميد الأحمد: سيتم خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو والترام.

العميد الأحمد: يستثنى من ذلك وسائل النقل الخاص مثل سيارات الأجرة وشركات النقل والتوصيل.

العميد الأحمد: المطلوب من الجميع مواطنين ومقيمين وزوار البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية.

العميد الأحمد: ونود التأكيد بأن منافذ بيع المواد الغذائية مثل الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت، بالإضافة إلى الصيدليات ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة.

العميد الأحمد: يستثنى العاملون في القطاعات الحيوية، وسيتم ذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

العميد الأحمد: سيتم إتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة للمخالفين، ومنها الغرامة والسجن وفقاً للتشريعات العقابية الصادرة.