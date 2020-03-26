"تنظيم الاتصالات" تمدد صلاحية التصاريح اللاسلكية للمستشفيات

المصدر: دبي- البيان

في سياق دعمها للجهود الاحترازية التي يبذلها القطاع الصحي في الدولة في الظروف الراهنة، صرحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأنها مددت صلاحية جميع التصاريح اللاسلكية للمستشفيات والمراكز الطبية في كافة أنحاء الدولة بغض النظر عن تاريخ انتهاء التصاريح.

كما أعلنت الهيئة أنها قد قامت بتوفير حزمة من الترددات اللاسلكية الاحتياطية لدعم منظومة الاتصالات اللاسلكية في القطاع الصحي في الدولة، بحيث يمكن تخصيصها فوراً عند الطلب دون الحاجة إلى الدفع المسبق للرسوم المطلوبة لإنجاز المعاملة.

وأشارت الهيئة إلى أن منظومة رصد الطيف الترددي تعمل على مدار الساعة للحد من أي تداخلات لاسلكية ضارة تعيق عمل الخدمات الحيوية في الدولة، وسوف يتم منح المستشفيات والمراكز الطبية الأولوية في حال وجود تداخلات او تشويش يؤثر على عمل الأجهزة المستخدمة لديهم او يتسبب بتأخير أو تعطيل أعمالهم، وذلك تعزيزاً ودعماً للتدابير الاحترازية التي تقوم بها الدولة لحماية المجتمع والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين.