عمار بن حميد: إجراءات استثنائية وخدمات حكومية استباقية لضمان سلامة المجتمع

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة عجمان حريصة في ظل الأوضاع الراهنة على اتخاذ إجراءات استثنائية، وتقديم خدمات حكومية استباقية، لضمان سلامة المجتمع واحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الأنشطة والقطاعات المتأثرة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة المجلس التنفيذي الثانية لعام 2020، والتي عقدت عن بعد بواسطة الاتصال المرئي، والتي افتتحها سموه بحديث وجهه للأعضاء ثمن فيه جهودهم المضاعفة خلال هذه الفترة الصعبة التي يشهدها العالم.

توصيات

واتخذ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بناء على معطيات الجلسة مجموعة من القرارات والتوصيات أهمها تكليف دائرة الموارد البشرية بإصدار القرارات التنظيمية لضمان ممارسة العمل عن البعد، بما لا يقل عن 50% من الموظفين الحكوميين ورفع الرقم إلى 100% حسب ما تصدره الجهات الحكومية من تعاميم وتخفيض العمل الإداري في بعض الدوائر الحكومية وتحويل بعض الموظفين لأعمال الرقابة على تطبيق القرارات واللوائح الصادرة في هذه الفترة.

ووجه سموه بتكفل الحكومة بإجراء الفحوصات الدورية اللازمة للموظفين، الذين تتطلب أعمالهم النزول الميداني أو المخالطة، كما وجه بتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس المجلس التنفيذي وعضوية كل من الأمانة العامة ودائرة المالية لإعادة ترتيب أولويات الموازنة والمشروعات الحكومية في ظل الظروف الحالية. وضمن سلسلة القرارات والمبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بتشكيل لجنة مؤقتة من الدوائر المعنية لدراسة وتنسيق عدد من المبادرات ذات الطبيعة المتوسطة وطويلة الأجل للتحفيز الاقتصادي.

واعتمد سموه حزمة جديدة من القرارات التي ستدعم المجتمع والنشاط الاقتصادي وتحفز تواجده واستمراره متمثلة في إعفاء 30% من رسوم النظافة لنهاية السنة وإعفاء 20% من رسوم تصديق العقود الإيجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد وإعفاء 100% من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي الذي يتواصل على مدار 24 ساعة لأنشطة مختارة وإعفاء بنسبة 100% لرسوم تصنيف الفنادق لنهاية السنة وإعفاء بنسبة 100% على رسوم تأجيل أو إلغاء الفعاليات لنهاية السنة وإعفاء 50% من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد وإعفاء المنشآت السياحية من رسوم سنة ترخيص وتعليق رسوم المواقف لمدة شهر قابلة للتمديد.