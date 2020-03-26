خليفة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون مزارع العين

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1996 في شأن مزارع العين للإنتاج الحيواني.

ونص القانون على إضافة مادة جديدة تنص على تقادم الأرباح غير المستلمة من قبل أصحابها بعد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها، وتؤول إلى حسابات المزارع لاستغلالها في برامج التطوير، إضافة إلى أنه في حال وفاة أحد مالكي الحصص وعدم وجود وارث له، تكون ملكية تلك الحصص وقفاً خيرياً وفق التشريعات السارية.

وتم استبدال نص المادة (25) من القانون رقم (5) لسنة 1996، حيث أتاح القانون إمكانية تداول الحصص الموزعة على المواطنين المنتفعين من خدمات الشؤون الاجتماعية، وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس الإدارة.