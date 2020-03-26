خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية.