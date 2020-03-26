«قضاء أبوظبي» تتيح إيداع مبالغ التنفيذ عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكدت دائرة القضاء أبوظبي أن منظومة الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تستخدمها، تتيح لمستخدميها إمكانية «إيداع المبالغ المالية المتعلقة بملف التنفيذ»، عبر موقعها الإلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور لمقر إدارة التنفيذ بالمحكمة.

وقالت الدائرة، أمس، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن عملية إيداع المبالغ المالية لملفات التنفيذ، تتم بناء على تفاصيل الملف سواء كانت شهرية أو مستحقة.

وأوضحت أن إجراءات التقديم تتم عبر مراحل، الأولى بدخول المستخدم إلى موقع دائرة القضاء أبوظبي (www.adjd.gov.ae)، وذلك بعد صدور حكم في الملف التنفيذي بقيمة المبلغ.

ومن ثم يقوم الشخص المتعامل بإكمال الإجراءات المتعلقة بتسجيل بياناته عبر بوابة «الدخول الذكي» الإلكترونية، ومن ثم اختيار «خدمات التنفيذ» من «خدمة الإيداع للأمانات»، وعبر هذه الصفحة يمكن للمتعامل إيداع المبالغ في ملف التنفيذ، أو إيداع مبالغ مستحقة في ملفات تنفيذ أخرى، وذلك من خلال البحث عن رقم القضية والسنة، ومن ثم الضغط على أيقونة الدفع، وإدخال المبلغ المراد إيداعه، ثم الضغط على خيار موافق.

وبعد ذلك ينتقل المتعامل إلى صفحة أخرى، معنية بإتمام عملية الدفع عن طريق بطاقة الصراف الآلي أو الدرهم الإلكتروني، ليتسلم المتعامل على هاتفة المتحرك رسالة نصية (SMS) تفيد بإتمام عملية الدفع، كما يصل رسالة نصية أخرى، تفيد بقبض الإيصال إلى أطراف ملف التنفيذ (المنفذ والمنفذ ضده).