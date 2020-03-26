شرطة رأس الخيمة تناقش عن بعد خطة استمرارية الأعمال

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة اجتماع لجنة القيادة العليا بالاتصال عن بُعد، التزاماً بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة، باتخاذ إجراءات احترازية للصحة والسلامة بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة: ناقش الاجتماع خطة استمرارية الأعمال وإنجازاتها والأداء والخدمات التي تقدمها شرطة رأس الخيمة لعملائها والتأكيد على أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها على مستوى المراكز الشرطية هدفها بالدرجة الأولى حماية المجتمع ونضع هذا الهدف فوق كل اعتبار... الواجب الوطني يحتم علينا الالتزام بالتوجيهات والنصائح من الجهات المختصة وقادتنا قدوتنا في ذلك.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة: عقدنا اجتماع لجنة القيادة العليا عن بُعد التزاماً بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع واعتماداً على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة... كلنا مسؤولون عن الالتزام بتلك التعليمات.

وكان ضمن حضور الاجتماع عن بعد عبر الفيديو العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والمدراء العامون.