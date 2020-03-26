«أبوظبي التعاونية»: جميع السلع متوفرة على مدار الساعة.. ولا زيادة في الأسعار

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «جمعية أبوظبي التعاونية» توفر جميع السلع والمنتجات للمستهلكين على مدار الساعة عبر 21 فرعاً من فروعها الـ41 على مستوى الدولة، وأشارت إلى توفر خدمة التوصيل للمنازل أيضاً، وذلك تماشياً مع الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتزاماً بتعليمات الجهات المختصة في الدولة في هذا الصدد.

وأكدت الجمعية في بيان لها التزامها التام بالأسعار المحددة سلفاً دون زيادة في إطار قيم التكافل المجتمعي التي أرستها القيادة الرشيدة على امتداد مسيرة دولة الإمارات.. وأوضحت أن الأمن الغذائي للجميع كان ولا يزال من أهم القيم التي تأسست عليها الجمعية عبر تاريخها.