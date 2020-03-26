تطوير 226 مطباً في مدينة الرياض بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً استهدف تطوير وتأهيل 226 مطباً في شوارع مدينة الرياض بأبوظبي، وقد شملت الأعمال المطبات الواقعة بالقرب من 40 تقاطعاً.

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص البلدية على تطوير وتمكين وتأهيل مكونات البنية التحتية في المناطق الناشئة، وتعزيز قدرتها على النمو والإيفاء بمتطلبات السكان، وحركة التنمية بما يتوافق مع التوجيهات العليا للقيادة الحكيمة ورؤية أبوظبي الاستشرافية.

واشتملت أعمال المشروع على إنشاء 97 مطباً جديداً، واستكمال 100 مطب موجود سابقاً، وإزالة 16 مطباً قديماً كونها تشكل عائقاً في وجه حركة المركبات، كما تضمن المشروع تجديد دهان 113 مطباً.

وقد أنجزت الفرق المختصة هذا المشروع في وقت قياسي.