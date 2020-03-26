«أبوظبي للتقاعد» يطلق نظاماً ذكياً لتحصيل الاشتراكات من جهات العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد نظاماً جديداً لسداد الاشتراكات الشهرية عن المؤمّن عليهم من قبل جهات العمل يُعرف باسم نظام «الاشتراكات الذكية».

وذلك في إطار سعي الصندوق إلى استكمال خطته الطموحة في تقديم خدمات ذكية تواكب التطورات العالمية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة تحميل وسداد الاشتراكات الشهرية من قبل جهات العمل، بالدقة والجودة، وفي الوقت المحدد.

ويأتي إطلاق النظام الجديد ضمن فعاليات مبادرة «الشهر الرقمي». كما يهدف النظام الجديد كذلك إلى رفع دقة البيانات التي يقدمها صندوق أبوظبي للتقاعد لشركائه عن طريق الربط الإلكتروني.

ووفقاً للنظام الجديد يتم اعتماد قاعدة أساسية لكافة بيانات المؤمّن عليهم العاملين جهات العمل في النظام بشكل مسبق.

ويوفر النظام الجديد لجهات العمل منصة بيانات متكاملة مشتركة مع الصندوق تضمن الدقة العالية.

وأشار الصندوق إلى أن تطبيق النظام يسهم في حل جميع التحديات الإدارية.

وذكر الصندوق أن المشروع الجديد مرّ بمرحلة تجريبية لمدة ستة أشهر.

وتوقّع الصندوق الانتهاء من إدراج كافة جهات العمل خلال شهر يوليو المقبل،

وأفاد بأنه قام بتدريب جميع الجهات التي تم إدراجها على آليات التعامل مع نظام «الاشتراكات الذكية»، بالإضافة إلى تزويدها بمواد تعليمية بكافة الوسائط لشرح آلية عمل النظام الذي سيغطي جميع جهات العمل المسجلة، البالغ عددها 1397 جهة.

وأكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم أفضل الحلول الرقمية عبر مختلف القنوات، لتحسين الخدمات المقدمة سواء لجهات العمل أو المتعاملين، بهدف دعم احتياجاتهم وتطلعاتهم ورفع نسبة رضاهم.