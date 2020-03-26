مواصلات الإمارات: 3800 شاحنة ومركبة ودراجة نارية لتوصيل الأغذية والطرود

المصدر: (دبي - البيان)

وفرت مواصلات الإمارات 3800 شاحنة ومركبة ودراجة نارية مخصصة لتوصيل الأغذية والطرود (الديليفري) في إمارتي دبي والشارقة منذ مطلع العام الجاري لخدمة متعامليها من قطاعات الأغذية وغيرها من شركات التجزئة.

وقال طارق الصيداوي رئيس المبيعات في المنطقة: إن مواصلات الإمارات تقدم لمتعامليها خدمات تأجير المركبات والدراجات النارية المخصصة لخدمة متعامليها في قطاعات الأغذية من قبيل المطاعم، ومستودعات التخزين، وتجار الجملة والمفرق، والصيدليات، وشركات التوصيل، وذلك من خلال 3000 مركبة ودراجة نارية، إضافة إلى 800 شاحنة لنقل وتوصيل المواد الغذائية المجمدة.