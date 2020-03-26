وزارة تنمية المجتمع تعلن حزمة خدمات استباقية وأنظمة رقمية للمتعاملين

المصدر: دبي – البيان

أعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، عن حزمة إجراءات تيسيرية جديدة، اتخذتها الوزارة في مراكز سعادة المتعاملين، وتقديم الخدمة للجمهور، على مستوى الدولة.

والتي تأتي في سياق التزام الوزارة بمبادئ استمرارية ومرونة تقديم الخدمات الحكومية خلال الأحداث الطارئة، انطلاقاً من توجيهات حكومة الإمارات لتحقيق الاستفادة القصوى للمتعاملين، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد – «كوفيد 19».

وكشفت معاليها عن خدمات استباقية، وفرتها الوزارة لجميع متعامليها، استناداً إلى وسائل تقنية مبتكرة، وتحقيقاً لتوجهات الحكومة الذكية، إضافة إلى قرار تأجيل التحديث الدوري لبيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ولمتعاملي الوزارة من مختلف الفئات، موضحة معاليها أن خدمات الوزارة الاستباقية، تتيح للمتعاملين قدر الإمكان، البقاء في منازلهم، والوصول إليهم بوسائل متعددة، لإنجاز متطلباتهم.

وإتمام إجراءات الحصول على الخدمات التي يحتاجونها، منها التواصل عبر الهاتف وتطبيقاته المختلفة، ونظام «البلوك تشين»، ونظام المحادثات الفورية، وذلك لضمان تحقيق استجابة آنية لمتطلباتهم، وإنجاز الخدمات على وجه السرعة.

وأشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إلى أن جهود الوزارة، في إطار الحرص على استمرارية ومرونة تقديم الخدمات الحكومية في هذه المرحلة، تركز على تعزيز استخدام الهوية الرقمية للمتعاملين، بتفعيل الطلبات عن بعد، وتقليل استلام المستندات المطلوبة، مع الالتزام التام بالمرونة الواجبة في خدمات تحديث البيانات الدورية، وخدمات التجديد لمختلف فئات المتعاملين «كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر المنتجة، والجمعيات ذات النفع العام، والشباب المقبلين على الزواج».

وأكدت معاليها إنجاز الوزارة تفعيل قنوات تواصل جديدة، لضمان الاستجابة الآنية لطلبات المتعاملين، إضافة إلى برامج تقنية مرئية متطورة، مع تركيز الاعتماد على الوثائق الرقمية، عوضاً عن الورقية، وأخذ الاحتياطات الإدارية والفنية اللازمة والواجبة في مراكز الخدمة، بتعزيز كفاءة إجراءات الوقاية والسلامة، والتوعية المستدامة للمتعاملين بالإجراءات، وتشجيعهم على استخدام الأنظمة الذكية للحصول على الخدمات بسرعة وجودة فائقة.

بدوره، أكد ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، أن وزارة تنمية المجتمع، تعتمد نهجاً مستداماً لتطوير آلية تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، بفكر استباقي، وهي اليوم تواصل ذات النهج بجهود مضاعفة، لمنح جميع المتعاملين والمستفيدين من خدماتها، مزيداً من الإجراءات التيسيرية، والخدمات النوعية التي تحقق التوجهات الحكومية الذكية، وتلبي التطلعات التنموية بشكل تام.

وذكر أن الوزارة قد توقفت فعلياً، وبشكل كامل، عن استلام الوثائق الورقية في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، واعتماد الوثائق الرقمية بدلاً عنها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي، في إطار سعي الوزارة لتنظيم تدفق المتعاملين وإعفاء المزيد منهم، لا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وسواهم من الفئات الأخرى، من زيارة مراكز تقديم الخدمة، كون الخدمات أصبحت تصلهم بصورة استباقية، تجاوباً مع مبادئ الاستمرارية والمرونة.