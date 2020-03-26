دوريات شرطة أبوظبي عبر مكبرات الصوت «خلّكم في البيت»

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت دوريات شرطة أبوظبي بجولة في شوارع مدن أبوظبي والعين والظفرة، واستخدم عناصرها مكبرات الصوت لحث أفراد المجتمع على أهمية البقاء في البيت بأربعة لغات «العربية والإنجليزية والأوردو والبنغالية».

وجاء في نص الرسالة: حفاظاً على سلامتكم وسلامة المجتمع نرجو منك البقاء في منازلكم وتجنب الاختلاط والتجمع.. كن مسؤولاً عن سلامتك وسلامة أسرتك ومجتمعك.. مجتمعكم أمانة في أعناقكم.

وتأتي المبادرة في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بمسؤوليتها الاجتماعية وتطبيقاً للاشتراطات الوقائية الصحية التي تنفذها الدولة حالياً من فيروس كورونا.

هاشتاغ

إلى ذلك، أبرزت شرطة أبوظبي هاشتاغ «ملتزمون يا وطن.. وخلك في البيت» على دورياتها الميدانية لحث الجمهور على الالتزام تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين باعتبار ذلك واجباً وطنياً يعزز الحماية للمجتمع بأسره، من خطر تفشي فيروس «كورونا» المستجد.