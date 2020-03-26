«دفاع مدني دبي»: ربط 2800 منزل و78 ألف مبنى بنظام «حصّنتك» للإبلاغ عن الحرائق

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي أنه تم ربط 2800 منزل و78 ألف مبنى بالعمليات عبر النظام الذكي للإنذار المبكر للحماية من الحريق «حصنتك» الذي يعمل على مدار الساعة.

وأوضح اللواء خبير المطروشي أنه تم توفير البنية التحتية والمعدات الوقائية في تلك المنازل عبر توفير كواشف الدخان وجهاز لوحي ذكي متصل بالعمليات، ويعمل بنظام النبضات التي تنقل حالة السلامة في المنزل إلى غرفة العمليات.

وفي حالة اختفاء النبضات لمدة تزيد على 15 ثانية يبدأ الإنذار، ويتم التأكد من أن اللوح الذكي يعمل بكفاءة أم لا، إلى جانب ذلك تقوم الإدارة بتوزيع كتيبات إرشادية للأسر وتدريب الوالدين والعمالة المساعدة والأطفال فوق 7 سنوات على الإخلاء السريع، وكيفية التعامل مع الحرائق.

مواصفات

وقال اللواء المطروشي لـ«البيان»: إن عدد المباني المربوطة بالنظام الذكي في دبي وصل إلى 78 ألف مبنى، وأنه تبين أن التكسية الخارجية ليست سبباً في اندلاع الحرائق أو سرعة انتشارها وأنها مطابقة للمواصفات العالمية، وإنما طريقة تركيبها وهو الأمر الذي تم بناء عليه جعل الاستشاري مسئولا عن أنظمة وآلية تركيب التكسية الخارجية، عبر عزل تلك التكسية بمواصفات معينة، تمنع انتشار النيران إلى جانب توفير ممرات آمنة للتدخل السريع في كل الأدوار، ويراعى أيضاً المسارات الآمنة التي تعتمد على الضغط السلبي لمنع انتشار الدخان في الممرات وداخل الشقق.

مؤكداً أن توفير أعلى معايير الأمن والسلامة كونها إجراءات استباقية منها ربط البرج بالكامل بالنظام الذكي ومتابعته عبر العمليات على مدار الساعة، جعل الأبراج العالية المكان الأمن للحياة في دبي.

وأضاف أن الربع الأول من العام الجاري شهد تسجيل 79 حريقاً لم يسفر عنها أي وفيات وصنف 99% منها بأنها بسيطة، حيث سجل 4 حرائق متوسطة الخطورة وحادث واحد بليغ لم ينتج عنه أي وفيات، وإنما كانت الأضرار المادية كبيرة .

والذي نشب في واجهة أحد الأبراج، لافتاً إلى أن الحرائق الصناعية في الربع الأول بلغت 31 حريقاً بسيطاً، منوهاً بأن هناك انخفاضاً في عدد الحرائق في دبي مقارنة بالربع الأول من عام 2018 الذي سجل 81 حريقاً.

حملة

وكشف اللواء المطروشي أنه سيتم إطلاق حملة سلامة سكن العمال قريباً لربطها بالنظام الذكي24/‏‏‏7، وذلك بالتعاون مع بلدية دبي وتركيب أنظمة سلامة جديدة ومتطورة، كذلك تدريب العمال وتوعيتهم للتعامل مع معدات الحريق والإخلاء السريع في حالة اندلاع الحرائق كيفية حماية أنفسهم.

وذلك لتحقيق الاستدامة وضمان أعلى معايير السلامة لسكنات العمال، منوهاً بأن الحملة ستتضمن التفتيش على المباني والتأكد من سريان عقود الصيانة الدورية، وأنه سيشارك في الحملة كل مراكز الدفاع المدني في دبي.

وقال اللواء المطروشي: إن عدد العمال المستهدف 900 ألف عامل موزعين على 1200 سكن عمال ومجمع، وإن الحملة ستتم على 3 مراحل تضم كل مرحلة ربط 400 سكن ومجمع في أماكن تواجدهم، مؤكداً أنه للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ستكون مواصفات سكن العمال مطابقة لمواصفات الأبراج الشاهقة، منوهاً بأن هذه الإجراءات وقائية وأنه لم تسجل حالات وفاة أو إصابات بليغة في سكنات العمال، منذ بداية العام الماضي وحتى الآن.