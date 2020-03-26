تدابير تضمن أعلى مستويات السلامة لمستخدمي المترو ووسائل النقل في دبي

المصدر: دبي - البيان

ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان أعلى مستويات الحماية، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إجراءات إضافية لحماية صحة مستخدمي وسائل المواصلات العامة، شملت التحكم في عدد ركاب مترو دبي وحافلات المواصلات العامة في كل رحلة للحفاظ على مسافة آمنة بين الركاب، مع إغلاق المحطات المكيفة المخصصة لانتظار الحافلات.

وسيتم التحكم بفتح أبواب الحافلات من قبل السائق، بحيث تفتح الأبواب الأمامية والوسطى للحافلة، على أن يبقى الباب الخلفي للحافلة مغلقاً، مع تحديد عدد ركاب مركبات الأجرة بشخصين فقط في كل مركبة (المقعد الخلفي)، كما أعلنت عن زيادة عدد الرحلات وزمن التقاطر في مترو دبي لتقديم مستوى صحي وآمن وضمان التباعد بين الركاب وفقاً لأعلى المعاير المتبعة عالمياً.

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