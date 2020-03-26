حالة عدم استقرار جوي مصحوبة بأمطار اعتباراً من غد

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة عدم استقرار جوي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بدءاً من يوم غد حتى يوم الاثنين المقبل.

وذكر أن منطقة الخليج عموماً تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه تدفق تيار هوائي من الغرب، يعمل على تحرك السحب من الغرب على شكل موجات متلاحقة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.

وأشار إلى أن طقس يوم غد سيكون غائماً جزئياً يصبح غائماً تدريجياً على المناطق الساحلية والجزر خاصة ليلاً مع احتمال سقوط أمطار.

وتوقع أنه من السبت إلى الاثنين المقبلين سيتعمق المنخفض الجوي السطحي تدريجياً يتزامن مع زيادة الرطوبة النسبية في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب تبدأ غرباً وتتحرك في اتجاه الشمال والشرق ويتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار على فترات مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحياناً.