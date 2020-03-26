نظام الفواتير جاهز لتنفيذ حزمة التسهيلات اعتباراً من اليوم

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لــ«البيان»، أن الهيئة شكلت فريقاً لإعادة برمجة وتأهيل نظام الفواتير لديها لتنفيذ حزمة التسهيلات لقطاع التجزئة والفنادق والمصانع لمشتركي الهيئة التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً إلى أن النظام سيكون جاهزاً اعتباراً من اليوم.

توجيهات

وقال: «يأتي هذا الإجراء تنفيذا لتوجيهات الحكومة حول إجراء الخصومات المقررة التي تتمثل في: تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة %20 لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر اعتباراً من فاتورة شهر أبريل 2020 بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم،.

وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر أبريل وحتى قسط شهر سبتمبر المقبل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة التي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020، إضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة %20 من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020».

فريق

وأوضح محمد صالح أن الهيئة بناءً على توجيهات الحكومة، قامت بتشكيل فريق داخلي لديها لدراسة الحالات التي تتطلب تأجيل سداد الفواتير، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم القطاعي التجاري والصناعي والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإمارات ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على مختلف القطاعات.