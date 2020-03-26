فعاليات اقتصادية: القرارات تدعم المستثمرين وتعزز التنمية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكدت فعاليات اقتصادية أهمية قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتأجيل رسوم تحصيل الكهرباء للفنادق والشقق الفندقية والمحلات التجارية والمصانع لمدة 6 أشهر، موضحةً أن هذه الحوافز تعزز مسيرة التنمية الشاملة وتدفع عجلة الاقتصاد وتسهم في نمو مجتمع الأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية، وأن هذه المبادرات تؤكد على حرص الحكومة في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص.

وقال عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، إن التجاوب السريع والاستثنائي من قبل حكومة الإمارات لتحفيز القطاع الاقتصادي في ظل التداعيات والأزمات العالمية والمتغيرات المحيطة يعزز من بيئة الأمان لرؤوس الأموال والمستثمرين ويضمن استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل ضمن منهجية تعكس من خلالها التحديات المحتملة إلى باقات تحفيزية فعالة للقطاع الخاص بمختلف قطاعاته، ليتضح ذلك جلياً في قيمة الحزم الاقتصادية والتي تصل إلى 126.5 مليار درهم في الدولة.

وقال علي الجناحي، صاحب شركة الجناحي للعقارات: «دائماً تأتي مبادرات القيادة من أجل تحفيز المستثمرين إيماناً منها في توفير بيئة خصبة للمستثمرين ولتحقيق النجاح لمجتمع الأعمال والوقوف أمام التحديات،مؤكداً أهمية الكهرباء والماء لكافة القطاعات العقارية، وأن تأجيل الأقساط وإلغاء الرسوم الإدارية يخفف الأعباء على المشروعات والمستثمرين.

وقال أحمد طاهر مدير عام سيتي ماكس رأس الخيمة إن حزمة التسهيلات التي اعتمدها مجلس الوزراء لدعم قطاع الفنادق تسهم في تخفيف الضغط الذي يتعرض له القطاع نتيجة الظروف الحالية المؤقتة والناجمة عن فيروس «كورونا» كما أنه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المحلي.